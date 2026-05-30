Suriye direnişinin simge isimlerinden olan uluslararası satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania al-Abbasi ile 6 çocuğunun akıbeti 13 yıl sonra ortaya çıktı. Esad rejimi tarafından alıkonulan al-Abbasi ile evlatlarının öldüğü belirlendi.

Rania al-Abbasi, 20 Ocak 1970'te Şam'da Sünni bir ailede doğdu. Satrançtaki başarısı, ülkesinin dışına taştı, uluslararası turnuvalara ve olimpiyatlara katıldı, hepsinden başarıyla döndü. Hatta Beşar Esad bile kendisiyle görüşüp zaferini kutladı. Al-Abbasi, görüşmede, rejimi eleştirdiği için tutuklu bulunan babasının adının yazılı olduğu bir kâğıdı Esad'a vermek istedi. Ancak bunu engelleyen korumaları, sadece onu selamlayıp uzaklaşmasını söyledi. Rania al-Abbasi ilk olarak bu görüntü ile hafızalara kazındı.

SAVAŞA RAĞMEN ÜLKESİNİ TERK ETMEDİ

Ardından diş hekimi oldu, eğitimini tamamladıktan sonra Abdul Rahman Yasin ile hayatını birleştirdi. Eşiyle beraber Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a göç eden al-Abbasi, burada bir klinikte çalıştı. 2006'da hem çocuklarını kendi kültüründe yetiştirmek hem de klinik açmak için Şam'a geri döndü. 2011'de iç savaş patlak verdiği zaman ülkeden ayrılmak için geçerli vizeleri olmalarına rağmen çift, Suriye'de kalmaya devam etti.

MALLARINA EL KOYDULAR, AİLEYİ ORTADAN KALDIRDILAR

Hiçbir siyasi faaliyete katılmadıkları ve protestolarda yer almadıkları için güvende olduklarına inanan Rania al-Abbasi, savaş sırasında yerinden edilmiş aileleri ücretsiz tedavi ediyordu. Halk arasında oldukça sevilen al-Abbasi, 9 Mart 2013'te büyük bir acı yaşadı. Evlerine gelen istihbarat görevlileri, eşini hiçbir gerekçe göstermeden tutukladı. Ertesi gün ise güvenlik güçleri paralarını, ziynet eşyalarını, tapularını ve araçlarına el koydu. Bir gün sonra da Rania al-Abbasi ve yaşları 2 ile 14 arasında değişen çocukları Dima, Entisar, Najah, Alaa, Ahmed, Layan götürüldü. Bakıcıları da onlarla birlikte tutuklandı. Aileden bir daha da haber alınamadı.

RANİA, EŞİ VE BAKICILARI HÂLÂ KAYIP

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) dahil birçok insan hakları kuruluşu yıllarca aileye ne olduğunu öğrenmek için kampanyalar yürüttü fakat rejim onların gözaltında olduğunu uzun süre reddetti. Esad'ın devrilmesinin ardından, Suriye'deki kayıp kişilerin akıbetini araştırma çalışmaları hız kazandı. Rejim zindanlarındaki en sembolik kayıp dosyalarından biri olarak görülen davadan 13 yıl sonra üzücü haber geldi. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu, yapılan derinlemesine soruşturmalar neticesinde 6 çocuğun hayatını kaybettiğine ilişkin kesin verilere ulaşıldığı duyuruldu. Cenazelerin bulunması ve yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren komisyon, Rania el-Abbasi, eşi Abdurrahman Yassin ve bakıcının akıbetinin ise hâlâ gizemini koruduğunu aktardı.

DAYI, 'TADAMON KATLİAMCISI'NI İŞARET ETTİ

Senelerdir sosyal medya üzerinden kız kardeşi ve yeğenlerinin bulunması için sesini dünyaya duyurmaya çalışan dayı Hasan al-Abbasi de haberi doğrulayarak "Yeğenlerimin katili, Suriye'de en az 41 sivilin canlı toplu mezara gömüldüğü 'Tadamon Katliamı' görüntülerinin baş faili Amjad Yousef" dedi. Hasan al-Abbasi, rejime bağlı istihbarat görevlisi olan ve geçtiğimiz aylarda yakalanan Yousef'in kendisinden öç almak için böyle bir yaptığını savundu. Dayı al-Abbasi "Devrimin başında mazlumlara yönelik insani yardım faaliyetleri yürütüyordum. Amjad Yousef, doğrudan benden intikam almak amacıyla kız kardeşimin 6 masum çocuğunu katletti" diye konuştu.

