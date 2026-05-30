Tunca Nehri’nde aynı gün içerisinde iki kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sarayiçi mevkisinde sudan çıkarılan Volkan Cevizli ile sabah saatlerinde aynı yerde bulunan Halil İbrahim Arslan’ın iki gün önce kaybolduğu öğrenildi. Nehir kenarına birlikte geldikleri tahmin edilen iki kişinin şüpheli ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Edirne Tunca Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz duran birini fark eden çevredekilerin ihbarı, nehir kıyısında hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

AFAD ekiplerince bot yardımıyla sudan alınarak kıyıya çıkarılan cesedin 2 gündür haber alınamayan Volkan Cevizli'ye ait olduğu belirlendi.

Volkan Cevizli

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Tunca Nehri'nde korkunç olay! Sudan peş peşe çıkarılan iki ceset polisi alarma geçirdi

SABAH BİR CESET DAHA BULUNMUŞTU

Öte yandan sabah saatlerinde aynı yerde bulunan cesedin de 2 gün önce kayıp başvurusu yapılan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu ailesince teşhis edildi.

Arslan ve Cevizli'nin nehir kenarına birlikte geldikleri tahmin ediliyor.

