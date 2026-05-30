Kanye West'in İstanbul'da gerçekleştireceği dev konser öncesinde gözler organizasyonun yayın detaylarına çevrildi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek etkinliği takip etmek isteyen binlerce müziksever, konserin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor. Kanye West konseri yayın bilgileri paylaşıldı.

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacak olan dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in konseri için geri sayım sürüyor. Gün boyu devam edecek etkinlik programının yanı sıra canlı yayın duyurusu da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KANYE WEST KONSERİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Konserle ilgili paylaşılan son bilgilere göre Kanye West'in İstanbul performansının canlı yayınla izleyicilere ulaştırılacak. Sosyal medyada paylaşılan duyuruda konserin YouTube üzerinden canlı yayınlanacağı belirtildi.

Yayın duyurusunda yer alan bilgilere göre canlı yayın, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden gerçekleştirilecek. Paylaşımda "YouTube Livestream @KanyeWest" ifadesine yer verilirken, konser saatinin Türkiye saatiyle 21.00 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ CANLI YAYINI

İİstanbul'daki dev organizasyon için hazırlanan program kapsamında etkinlik alanı öğle saatlerinden itibaren ziyaretçilere açıldı. Etkinliklerle başlayan organizasyonda DJ performansları, sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ana performansın ise Türkiye saatiyle 21.00'de başlaması planlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun on binlerce kişiyi ağırlaması beklenirken, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın duyurusu da etkinliğe olan ilgiyi artırmış durumda.

