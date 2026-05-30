Kan donduran olay Çanakkale’de meydana geldi. 73 yaşındaki adam, 40 yıldır birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını sopayla döve döve öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayramiç ilçesine Mollahasanlar köyünde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü.

Çanakkale'de dehşet evi! 72 yaşındaki kadın dövülerek öldürüldü

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu.

R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

