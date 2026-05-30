2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde dün toplandı. 35 kişilik aday kadro, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

Kampın dün gerçekleştirilen ilk çalışması basına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir bayramlaşma töreni düzenlendi. Milli futbolcular Arda Güler ve Yusuf Akçiçek, davetlilere lokum ikram etti.

MERT MÜLDÜR'ÜN İMAJI DİKKAT ÇEKTİ Kampın en çok konuşulan detaylarından biri ise Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ün yeni görünümü oldu. Genç oyuncunun saç renginde yaptığı değişiklik dikkat çekerken, yeni imajı kampta ve sosyal medyada ilgi gördü. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu bireysel çalışmalarını sürdürürken, bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadığı belirtildi. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

ÇALIŞMALAR BUGÜN DE SÜRDÜ Milliler, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam etti. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı.

Daha sonra hücum ve defans oyuncularına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

