UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonunu belirleyecek PSG-Arsenal final karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa futbolunun en prestijli kupası için oynanan mücadelede gözler skor tabelasına çevrilirken, "Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu?" ve "PSG-Arsenal maçı kaç kaç?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere ekibi Arsenal'i karşı karşıya getiren dev mücadele, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanıyor. Karşılaşma devam ederken futbolseverler maçtaki son durumu ve kupaya uzanmaya daha yakın olan tarafı araştırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU 2026?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon henüz belli olmadı. PSG ile Arsenal arasında oynanan final karşılaşması devam ederken iki takım da Avrupa futbolunun en büyük kupasını müzesine götürmek için mücadele ediyor.

Geçtiğimiz sezon kupayı kazanan PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedeflerken Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmeye çalışıyor. Final karşılaşmasının tamamlanmasının ardından 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu netlik kazanacak.

Kupanın sahibini belirleyecek karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine adını yazdıracak takım belli olacak. Maçın sonucu netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

PSG-ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasındaki mücadelede skor şu anda 1-1 eşitlikle devam ediyor.

Karşılaşmada ilk gol 6. dakikada Arsenal adına Kai Havertz'den geldi. İngiliz temsilcisi ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran PSG ise 62. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Ousmane Dembele, 65. dakikada yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da galibiyet golünü bulmak için mücadele ederken, finalin sonucu ve kupanın sahibi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

