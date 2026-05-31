Bayram tatilinin ardından Türkiye’de kamuoyunun yakından izlediği çok sayıda kritik dava yeniden görülmeye başlıyor. Ankara ve İstanbul’daki ağır ceza mahkemelerinde devam edecek dosyalar ile birlikte, haziran ayı boyunca önemli duruşma ve karar süreçlerinin takibi sürecek.

GAMZE ERDOĞAN- Dokuz günlük bayram tatilinin ardından kamuoyunda yakından takip edilen birçok kritik davaya devam edilecek.

Ankara 32. Ağır Mahkemesinde görülen 76 sanıklı Ayhan Bora Kaplan davasına yarın Ankara’da devam edilecek.

Kritik davalar! Haziranda yargıyı yoğun bir mesai bekliyor

İstanbul’da ise 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme 15 Haziran’da esas hakkındaki mütalaaya ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Yarın görülmesine devam edilecek Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı 414 sanıklı yolsuzluk davasında tutukluluk incelemesi 18 Haziran’da değerlendirilecek.

Ayrıca, Çağlayan ve Minguzzi ailelerine yönelik tehdit davası 5 Haziran’da, Sinan Ateş davası 24 Haziran’da Böcek Ailesi davasının duruşması 26 Haziran’da, Ayşe Tokyaz cinayeti davası ise 30 Haziran’da görülecek.

