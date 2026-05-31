OPPO, katlanabilir telefon segmentindeki yeni modeli Find N6’yı Türkiye’de satışa sundu. Titanyum menteşe yapısı, 200 MP üçlü kamera sistemi ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle dikkat çeken cihaz, 179.999 TL’lik fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

ÖMER TEMÜR- OPPO, yeni katlanabilir akıllı telefonu Find N6’yı Türkiye’de satışa sundu.

Kendi kategorisinin en ince ve hafif modellerinden olan Find N6, titanyum esnek menteşe yapısıyla ekran kıvrımını hem görsel hem de dokunsal olarak minimuma indiriyor.

Cihaz, 8,12 inçlik geniş iç ekranı ve 6,62 inçlik dış ekranıyla dikkat çeken cihaz Hasselblad Master Kamera Sistemi ile donatıldı. 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop kameralar profesyonel kalitede çekim imkânı sunarken; 4K 120 fps video kaydı özelliği mobil içerik üreticileri için güçlü bir donanım oluşturuyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden ve 6000 mAh bataryadan alan akıllı telefon; 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Güneş Turuncusu ve Kozmik Titanyum renk seçenekleriyle raflardaki yerini alan OPPO Find N6’nın Türkiye satış fiyatı ise 179.999 TL olarak belirlendi.



Haberle İlgili Daha Fazlası