Acılı anne ve baba, bir yıldır kayıp olan oğulları 42 yaşındaki İbrahim Doğruer'in bulunması için ATV'deki 'Esra Erol'da' programına çıkarak yardım talep etti. Esra Erol, ailenin isteğini geri çevirmeyerek 6 dil bilen kayıp İbrahim'e ulaştı ve onu canlı yayına davet etti. O anlar çok konuşuldu.

Bir anne ve baba bir yıldır kayıp olan oğulları 42 yaşındaki İbrahim Doğruer’in bulunması için ATV’nin ‘Esra Erol’da’ programına başvurdu. Program ekibi, kayıp genci kısa sürede bulup canlı yayına çıkardı.

6 dil bilen kayıp İbrahim bulundu! Esra Erol’daki sözleri dikkat çekti

KISA SÜREDE BULUNDU

Programa katılan acılı anne Sevim Doğruer ve baba Ali Doğruer, oğulları İbrahim Doğruer’in yaklaşık bir yıldır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım talep etti. Esra Erol ve ekibi, kısa süreli bir çalışma sonucunda İbrahim Doğruer’e ulaştı.

CANLI YAYINA GELDİ

Yaklaşık bir yıldır kayıp olan İbrahim, canlı yayına katıldı. Acılı anne ve baba, oğullarını karşılarında görünce duygusal anlar yaşadı ve oğullarına sarılarak hasret giderdi.

“BİR YILDIR ŞEHİRDEN ŞEHRE YÜRÜYORUM”

Esra Erol, yayına katılan İbrahim’e sorular yönelterek evini neden terk ettiğini sordu. İbrahim, “‘Çalışmaya gidiyorum’ diyerek evden çıktım. Ben zaten kendi hayatımdayım. 1 yıldır şehirden şehre yürüyorum. Anne ve babamla hayata bakış açılarımız farklı. Ben sınıra kadar yürüdüm” ifadelerini kullandı.

“EVE DÖNMEYECEĞİM”

İbrahim Doğruer, Yıldız Parkı’nda yaşadığını açıkladı ve, “Eve dönmeyeceğim. Yaşamak istiyorum. Paralı olup yaşamak değil benim istediğim. Ben ailemin yanına dönmek istemiyorum” dedi.

