Libya kıyılarından denize açılan ve yaklaşık 105 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu sadece 2 kişi sağ kurtarılırken 70’den fazla kişinin denizde kaybolduğu açıklandı.

Mediterranea Saving Humans ve Sea-Watch adlı sivil toplum kuruluşları, Pazar günü Orta Akdeniz’de bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu onlarca kişinin kaybolduğunu duyurdu.

70 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

STK’lardan yapılan açıklamalara göre, yaklaşık 105 kişiyi taşıyan tekne Cumartesi öğleden sonra Libya kıyılarından denize açıldı. Libya yetkililerinin sorumluluğundaki arama-kurtarma bölgesinde gerçekleşen kazada, şu ana kadar 32 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Akdeniz’de göçmen faciası: 70’ten fazla kişi kayboldu

Mediterranea Saving Humans, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda trajedinin boyutuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Paskalya'da trajik gemi kazası. 32 kurtulan, iki ceset çıkarıldı ve 70'den fazla kişi kayıp. Tüm yaşananlar güvenli ve yasal yollar açmayı reddeden Avrupa hükümetlerinin politikalarının bir sonucudur."

TİCARİ GEMİLER DEVREYE GİRDİ

Sea-Watch tarafından paylaşılan hava görüntülerinde, alabora olan teknenin gövdesine tutunarak hayatta kalmaya çalışan iki adam ve onlara yaklaşan bir ticari gemi görüldü. Bölgedeki iki ticari geminin kurtardığı 32 kişi, İtalya’nın Lampedusa adasına götürüldü. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçişlerde en kritik duraklardan biri olan Lampedusa, bu yıl da yoğun bir göçmen akınıyla karşı karşıya.

KAYIP BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) verilerine göre, 2026 yılının başından bu yana Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden veya kaybolan göçmen sayısı en az 683’e yükseldi. İtalyan hükümetinin verileri ise aynı dönemde İtalya topraklarına ulaşmayı başaran göçmen sayısının 6.175 olduğunu gösteriyor.

