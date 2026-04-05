Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

"HOCASININ AYNISI OLMASI DENK GELEN BİR ŞEY DEĞİL"

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile üçüncü kez karşılaşacak olmalarıyla ilgili soruyu cevaplayan Tedesco, "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla, birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynısı olması denk gelen bir şey değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz." diye konuştu.

"BU TARZ MAÇLARDA ORTA SAHA ÖNEMLİDİR"

Derbilerde orta sahanın önemine vurgu yapan Tedesco, "Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor." dedi.

