Şişli'de 6 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu.

Olay, saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin giriş katındaki mutfak bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şişlide korkutan otel yangını! Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

ÜST KATLARDA 6 KİŞİ MAHSUR KALDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

