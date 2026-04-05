Küçükçekmece'de market çalışanına yumruklu saldırı! Şüpheliler tutuklandı
Küçükçekmece’de bir market çalışanına yönelik yumruklu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
- Market çalışanı, şüpheli hareketler sergilediğini düşündüğü iki müşterinin yanına gitti.
- Şüphelilerden biri market çalışanına yumruk attı.
- Yumruk yiyen çalışan yere düştü, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
- Saldırıya uğrayan çalışan şikayetçi oldu.
- Polis, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.
- Şüphelilerden biri 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşanan şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
İddiaya göre, market çalışanı reyonlar arasında dolaşan ve hareketlerinden şüphelendiği iki müşterinin yanına gitti. Bu sırada kendi aralarında konuşan şüphelilerden biri, aniden çalışanı hedef alarak yumruk attı.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden çalışan, başını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü. Saldırgan ve yanındaki kişi olay yerinden hızla kaçtı.
Saldırıya uğrayan çalışan, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, biri 18 yaşından küçük olan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, yaşanan yumruklu saldırı anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.