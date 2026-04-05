Küçükçekmece’de bir market çalışanına yönelik yumruklu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşanan şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, market çalışanı reyonlar arasında dolaşan ve hareketlerinden şüphelendiği iki müşterinin yanına gitti. Bu sırada kendi aralarında konuşan şüphelilerden biri, aniden çalışanı hedef alarak yumruk attı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden çalışan, başını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü. Saldırgan ve yanındaki kişi olay yerinden hızla kaçtı.

Saldırıya uğrayan çalışan, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, biri 18 yaşından küçük olan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan yumruklu saldırı anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası