Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kısa süre kala kötü haber!
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta takımla çalışmalara başlayan l Bilal Toure, derbi kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah beyazlılarda takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure'nin derbi öncesi son durumu netleşti.
DERBİ KADROSUNDA YOK
Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.
SAKATLIK SONRASI 6 MAÇ KAÇIRDI
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti.
BU SEZON 11 GOLE ETKİ ETTİ
El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı takımın ligdeki 6 maçında forma giyemedi. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta süre alamadı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.