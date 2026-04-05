İran, Birleşmiş Milletler nezdinde Donald Trump'ın tehditlerine sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, sivil altyapının hedef alınmasının "savaş suçu" olacağını vurgulayarak uluslararası topluma çağrı yaptı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Trump'ın sivil altyapıyı hedef alabileceğine dair ifadelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN VİCDANI OLSAYDI..."

Temsilcilik tarafından yapılan paylaşımda, Trump'ın "Salı günü elektrik santrali ve köprü günü olacak" sözleri hatırlatılarak, bunun sivillerin hayatı için kritik öneme sahip altyapıya yönelik açık bir tehdit olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in vicdanı olsaydı, bu pervasız tehdide sessiz kalmazdı" ifadelerine yer verildi.

İran tarafı ayrıca, bu tür söylemlerin bölgeyi daha büyük bir çatışmaya sürükleme riski taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu tehditlerin sivilleri hedef alan bir kışkırtma olduğu ve bunun savaş suçu teşkil edebileceği savunuldu.

"YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, devletlerin bu tür eylemleri önleme konusunda hukuki sorumluluğu bulunduğu belirtilerek, “Harekete geçilmezse yarın çok geç olabilir” denildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran’a verdiği süreye değinerek, "Salı günü İran’da elektrik santrali ve köprü günü olacak. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

