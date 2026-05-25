Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar “Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu?” sorularına cevap aramaya başladı. Dini kaynaklarda bayram günlerinde oruç tutulmasının hükmü açık şekilde belirtilirken, arefe günü orucuna ilişkin tavsiyeler de dikkat çekiyor.

2026 Kurban Bayramı öncesinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok kişi bayram günlerinde oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. Özellikle arefe günü orucunun fazileti ve bayramın kaçıncı gününe kadar oruç tutulamayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dininde Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı’nın dört gününde oruç tutmak haram kabul ediliyor. Dini kaynaklarda bayram günlerinin yeme, içme ve paylaşma günleri olduğu belirtilirken, bu günlerde nafile ya da başka niyetlerle oruç tutulmaması gerektiği ifade ediliyor.

Bayramda yiyip içmek, yıllarca nafile oruçtan daha sevap olduğu buyrulur. Burada sevap olan yiyip içmek değil, oruç tutmayarak Allahü tealanın emrine uymaktır. Bayram günü oruç tutmak haram olduğu için, oruç tutmamanın, yani dinin emrine uymanın, nafile oruçtan daha kıymetli olduğu bildiriliyor.

Kurban Bayramında oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak ise müstehap kabul ediliyor. Hadis kaynaklarında arefe günü tutulan orucun büyük sevaba vesile olduğuna dair rivayetler bulunuyor. Taberani'den aktarılana göre, "Arefe günü tutulan oruç, bin gün (nafile) oruca bedeldir" deniyor.

