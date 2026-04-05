Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç öncesi konuştu.

"DAHA KAZANMAYA YÖNELİK BİR OYUN PLANI BELİRLEDİK"

Derbiye hazır olduklarını belirten Yalçın, "Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır. Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız. Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz. Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız." diye konuştu.

