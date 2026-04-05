Fenerbahçe'de Marco Asensio depremi!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de maçı ilk devresinde sakatlık şoku yaşandı.
ASENSIO DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İspanyol yıldız Asensio, Beşiktaşlı Hyun-Gyu Oh'un faulü sonrasında yer kaldı. 30 yaşındaki orta sahaya ilk müdahale saha içinde yapılırken kısa bir süre kendini denedi. Oyuna devam edemeyen Asensio büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları destek verdi.
FRED OYUNA DAHİL OLDU
Domenico Tedesco, sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Asensio'nun yerine 24. dakikada oyuna Fred'i dahil etti. Marco Asensio'nun sakatlık durumu, maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
ASENSİO'DAN 13 GOLLÜK KATKI
Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, sarı lacivertli takımda kariyer sezonunu yaşadı. Sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımına 1 gollük katkı veren Asensio, bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak için sahadaydı.