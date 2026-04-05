Ligde ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maça tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

SKRINIAR, SEMEDO VE TALISCA DÖNDÜ

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu. Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

4-2-3-1 SİSTEMİYLE SAHADA

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maça tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir ilk 11 ile başladı.

