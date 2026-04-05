Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Murillo, ilk yarının sonunda kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Maçın ardından sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Murillo, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta talihsiz bir olay yaşandı.

İLK YARININ SON ANLARINDA YERDE KALDI

Siyah beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

KAFA TRAVMASI ŞÜPHESİ

Bu pozisyon sonrası kafa travması şüphesiyle Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü. Murillo'nun kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi. Siyah beyazlılarda Amir Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.

Amir Murillo

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Amir Murillo, "Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda." sözleriyle her şeyin yolunda olduğunu kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Amir Murillo'nun yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmadığını ve geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir." denildi.

AMİR MURİLLO'NUN İLK DERBİSİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi. Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo; Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile birlikte siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.

