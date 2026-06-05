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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, babaannesinin elini bırakarak aniden yola fırlayan 10 yaşındaki bir çocuğa seyir halindeki kurye motosikletinin çarptığı korkutucu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük çocuk çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine gelen ailenin sinir krizi geçirdiği kaza ile ilgili emniyet güçlerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

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