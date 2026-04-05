Nepal, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle petrol tedarikindeki aksaklıkları gerekçe göstererek devlet daireleri ve okullarda bir gün olan haftalık tatili iki güne çıkardı.

Nepal hükümeti, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle yaşanan petrol tedarikindeki aksaklıklardan dolayı resmi tatilleri cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki güne çıkardı.

The Kathmandu Post gazetesinin aktardığı bilgiye göre, Hükümet Sözcüsü Sasmit Pokharel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, petrol tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle pazar gününün de tatil kapsamına alındığını duyurdu.

Daha önce haftalık tatil yalnızca cumartesi uygulanıyordu.

Bakanlar Kurulu ayrıca, petrol ve dizel yakıtlı araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesini kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin hazırlanmasına karar verdi. Bu adım, Nepal’in enerji güvenliğini artırmayı ve enerji krizine karşı önlem almayı amaçlıyor.

Uzmanlar, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin Orta Doğu’daki petrol ve LNG tedarikini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasalarında ciddi kriz riskini gündeme getirmişti.

