Fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezalar tartışması devam ederken uzmanlar "Fahri müfettişler için fotoğraf ve video zorunluluğu getirilmeli" diyor. Fahri trafik müfettişlerine ihtiyaç kalmadığı değerlendirilmesi de yapılıyor.

GAMZE ERDOĞAN - Fahri trafik müfettişleri tarafından yazılan trafik cezaları vatandaşlar tarafından tartışma konusu olmaya devam ederken, hak arama yolları ve merak edilenleri hukukçu Hadi Dündar ve emekli trafik polisi Yalçın Doğan gazetemizde değerlendirdi.

Hukukçu Dündar “Fahri müfettişler için fotoğraf ve video zorunluluğu getirilirse o zaman keyfî uygulamanın önüne geçilmiş olur. İçişleri Bakanlığı fahri müfettişlere eğitim vermeli. Eğitimden sonra göreve başlanırsa keyfî bir uygulama olmaz. Bir hatalı park, kırmız ışık geçişi ya da telefonla araç kullanımını veya yayaya yol vermeme durumunu fotoğraf ya da video çekerek uygulama üzerinden rapor hazırlanamıyorsa bu yetki de verilmemeli” dedi.

MÜFETTİŞ SADECE RAPORLAR

Bir fahri müfettişin yetkisinin yalnızca trafik ihlallerini tespit etmek ve bu tespitleri rapor hâline getirmek olduğunu ifade eden Dündar şöyle devam etti:

Bu raporlar trafik polisi tarafından sisteme girilerek cezaya dönüşür. Fahri müfettiş sisteme tek başına ceza giremez. Ayrıca, araç durduramaz, kimlik soramaz, sürücüyle iletişime geçemez, ceza yazıp tebliğ edemez, sadece gördüğü ihlali plaka üzerinden rapor eder. Bu raporu trafik polisi inceler ve sisteme girer.

Yargı makamlarını meşgul etmemek adına kesilen cezaya itirazdan önce cezanın doğru olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Dündar “Devlet kurumları ‘Ben keyfî bir iş yaparım sen hakkını mahkemede ara’ diyemez. Mahkemelerle uğraşmak istemeyen ya da uğraşma imkânı olmayanlar ne yapacak? Bu haksızlık karşısında ikinci kez mağdur edilmiş olacak. Cezanın doğruluğunu teyit etmek önemli” diye konuştu.

CEZA BAZEN ZULÜM OLUYOR

Dündar şöyle konuştu: Bir de kesilen trafik cezası hangi il, ilçe ve adliye yetkisi altında kesilmişse oranın sulh ceza hâkimliğine itiraz edebiliyorsunuz. Tatile gidiyorsunuz yolda geçtiğiniz bir şehirde bir ceza kesiliyor ve o şehirde itiraz etmeniz gerekir. O şehre tekrar gitmek ayrı bir zulüm. Avukat tutup itiraz etmek daha maliyetli o zaman daha da ağır bir yük hâline gelmiş oluyor.

"FAHRİ MÜFETTİŞLERE İHTİYAÇ KALMADI"

Emekli trafik polisi Yalçın Doğan, fahri trafik müfettişliği uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi. Doğan, şunları kaydetti:

Fahri trafik müfettişlerinin çekmiş olduğu video ve fotoğraflar bazı yargı organlarında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak değerlendiriliyor. Trafik Ceza Tutanağı düzenlemek tamamen uzmanlık ve bilirkişilik gerektiren bir durum. Fahri trafik müfettişliği, trafikte meydana gelen olayları engellemek adına çıkarılmış bir düzenleme olmuş olsa bile, gelinen noktada ihtiyaç kalmadı ve kaldırılmalı. Tutmuş oldukları tutanağı ispat yükümlülükleri mevzuat çerçevesinde zorunlu olmadığından ve resmi belge kabul edildiğinden ceza işlemine maruz kalanın kendini ispat etme zorunluluğu tam bir çelişki.

