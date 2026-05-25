Yaşayan Miras Şöleni ile 32. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali, bu sene ilk defa aynı çatı altında gerçekleştirildi.

MURAT ÖZTEKİN - 21 Mayıs’ta başlayan ve dün sona eren festival, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ustaların da buluşma noktası oldu.

İstasyon Caddesi boyunca 45 geleneksel el sanatları ve 23 dokuma standı kuruldu. Ayrıca 93’ü somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olmak üzere, toplamda 30 farklı şehirden 150’ye yakın sanatçı festivale katıldı.

Birçok sanat dalının tanıtıldığı programda tezhipten minyatüre, dokumadan mücevher sadekârlığına uzanan geniş bir yelpazede kültürel miras unsurları ziyaretçilerle buluştu. Kurulan her bir stant, bir ustalığın, geleneğin ve nesilden nesile aktarılan bir hikâyenin temsilcisi oldu.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlendi.

