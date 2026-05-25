İstanbul’da metro istasyonunda sahipsiz bir köpeğin ısırdığı İrlandalı turist, açtığı dava sonucunda kamu kurumlarından 256 bin 713 lira 40 kuruş maddi ve manevi tazminat kazandı.

İrlandalı turist Samuel Grzywna, 19 Nisan 2023’te Fatih’teki Yenikapı Metro İstasyonu’nda sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralandı. İdarelerin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle Grzywna’nın avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla tedavi ve ilaç masrafları için 32 bin 472 lira maddi, olaydan duyulan elem ve ızdırabın karşılığı olarak da 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Dava dosyasını inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Grzywna’ya yaptığı ilaç masrafı nedeniyle 6 bin 713 lira 40 kuruş maddi, duyduğu elem ve ızdırabın karşılığı olarak da 250 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, 6 bin 713 lira 40 kuruşluk maddi tazminatın 2 bin 237 lira 80’er kuruşunun, 250 bin liralık manevi tazminatın da 83 bin 333 lira 33’er kuruşunun İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi tarafından yasal faiziyle birlikte İrlandalı turiste ödenmesine hükmetti.

Yargılama giderlerinin de eşit bir şekilde Valilik, İBB ve İlçe Belediyesince karşılanması kararlaştırıldı.

