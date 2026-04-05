Amedspor'dan 6 gollü galibiyet
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Boluspor'u 6-1 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Sinan Kurt (Dk. 66 Tarkan Serbest), Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Murat Uçar, Hasani, Moreno (Dk. 72 Dimitrov), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne (Dk. 66 Çekdar Orhan)
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima (Dk. 73 Mustafa Çaylı), Barış Alıcı (Dk. 55 Baluta), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk. 73 Abdulsamet Kırım), Onur Öztonga (Dk. 46 Rasheed), Işık Kaan Arslan(Dk. 83 Gökhan Akkan), Kouagba, Balburdia
Goller: Dk. 6 Mehmet Yeşil, Dk. 38 ve 56 Diagne, Dk. 41 Celal Hanalp, Dk. 67 Moreno, Dk. 71 Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Arda Usluoğlu (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Liço (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Balburdia, Dk. 27 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 87 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)