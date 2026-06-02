Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım; seçim yarışı, 3 Temmuz sürecinde yaşananlar, takım otobüsünün kurşunlanması, Hakan Safi'nin açıklamaları, takımın genel durumu, yapılması planan transferler ve şampiyonluk hedeflerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Sarı lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Aziz Yıldırım, TV100'de birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım’ın açıklamaları:

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKANA DEĞİL, LİDERİ İHTİYACI VAR"

"Başkanlığa bakarsak her meslekten her yerde başkan var. Lider ayrı bir şey, Lider olmak zor günlerde iyi günlerde olduğunuz camiayı yönlendirmek ve yönetmektir. Ben liderim yönetirim, yönlendiririm ve vizyonu olan bir insanım. İnsanlar düşünmeden ben düşünürüm ve bunu uygularım. Lider olunmaz, lider doğulur. Fenerbahçe'nin başkana değil, lideri ihtiyacı var. Yüksel Günay bana 'Reis' derdi. Neden derdim? 'Sen lidersin, başkan değilsin' derdi."

NEDEN ADAY OLDU?

"Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Biz Türkiye'de şampiyon olamayınca kayıplarımız oluyor. Önce taraftar kaybı. Doğan çocuklar aileden çok baskı görmezse babasının tuttuğu takip etmiyor, orada kim başarılıysa o takıma kayma yapıyor. Onun için bizim başarılı olmamız lazım. Başarı da şampiyonluk. Şampiyon olamadığınız takdirde bütün gençleri kaybedersiniz, ben bunu gördüm. Dört sene benim başkanlık sürecimde orada şampiyon olamadık. Ama Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Bunu kırmak için hem lider, hem akıl hem iyi bir yönetim ve yönetimde maddi kaynakları iyi olan insanlar bu şekilde bir araya gelip bu başarısızlığı önlemek istiyoruz. Bizden sonra da içimizden yöneticiler hem başkan, hem divan başkanı ve federasyon başkanlar çıkacak... Bu insanlar iş hayatında da başarılılar. Belki daha yukarılarda görev alacaklar. İyi bir yönetim var. Ben varım. Bu yönetimde tecrübe bende, akıl hem yönetimde. Bu işe dur diyebilecek bir ekip olduğumuz için başkanlığa talip olduk."

"3 TEMMUZ'DAN SONRA BİR ÖRGÜTLE MÜCADELE VAR"

"Dört yılda 3 Temmuz oldu. 3 Temmuz öncesini boşverin. 3 Temmuz'dan sonra bir örgütle mücadele var. Bu örgüt Türkiye'yi ele geçirmek istiyor. Bu örgütün önündeki çakıl taşlarından biri de Fenerbahçe'ydi. Ergenekon, Balyoz... Başka davalar da en son bizim davamız... Bunların hepsi Beşiktaş'tan geçti. Amaç neydi? Örgütün hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisine sorun olan kurum ve müesseleri yok etmek. Hepsinde şu var. Kendi yaptığı meslekten ya da işten dolayı onları suçlamak ve suçu onlar yapmadığı halde yapmış hale getirmek ve yok etmek. 15 Temmuz'da askerin için muazzam bir örgütlenme var. Diğerlerinde de böyle. Bize diyor ki, 'Siz şike yaptınız, teşvik verdiniz.' O tarihten şike ve teşvik o tarihten önce dolandırıcılık suçu. Savcıya ifade verdim. 8 gün Vatan Emniyet'te kaldım, emniyete ifade vermedim. Ama emniyet, soru ve cevap şeklinde internette yayın yaptı. Hakim soruyor, Lütfi Arıboğan, 'Biz emniyetteki ifadeyi gönderdik' diyor. Sahte ifadeyi gönderiyorsun, beni bununla yargıladılar. Ben başkanlığı bıraktıktan 1 yıl sonra ceza olmadığını açıkladılar. Yargıtay onayladı ve beraat ettim."

OTOBÜSÜN KURŞULANMASI DOSYASININ YENİDEN AÇILMASI

"Bu saldırı 3 Temmuz'la bağlantılı olabilir. Yakında açıklarlar. Ellerinde bilgi ve belge var. Bu konuyla ilgili savcılık benim ifademe başvurmadı. Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından beni aradılar. Araştırma, soruşturma yeniden başlıyor diye. Ertesi gün de Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Ben seçilirsem 12 Mayıs'ın da incelenmesini isteyeceğim. Müracaat yapacağım. Bütün insanlara gaz sıktılar, arabaları ters dönderdiler, yaktılar. Polisler, bütün Fenerbahçe taraftarına saldırdı, bunun da incelenmesi lazım. Orada failler var. Shakhtar Donetsk maçı da öyle. Hiçbir şey yokken polis dövmeye başladı, olaylar büyüdü. Bunların hepsinin araştırılması lazım."

ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ'YE BİRLİK ÇAĞRISI

"Hakan Safi ve Ali Koç'a yaptığım birleşme çağrısını yine yapıyorum, ben liderim başkanlık yapmaya gelmiyorum."

"MOURINHO'DAN FAYDALANAMADIK"

"Obradovic neyse Mourinho da odur. Ben başkan olsaydım başka bir Mourinho görecektik. Ona 'Galatasaray ile uğraş' demezdim. 'Sen işine bak, sahaya bak. Saha dışı bize ait' derdim. Maalesef öyle bir boyuta geldi ki... Mourinho, Perez seçilirse Real Madrid'in antrenörü. Dünyadaki 3-4 teknik direktörden biri Mourinho'dan faydalanamadık. Normal bir seçim olacak. Diğer taraf da Fenerbahçeli. Kavgaya dövüşe gerek yok. Nizami bir kongre hareketini yürütmemiz lazım. Fenerbahçe'ye uygun, yakışır bir kongre olmasını diliyorum. Herkes gelsin oyunu kullansın."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Başkanlığı içimizdeki arkadaşlar yapacak. Ben organize edeceğim. Geçmişte ne yaptık ortaya koyacağız. Geçmişte yaptığımız yanlışsa onu düzelterek yapacağız. Böylece Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olacağız demiyorum, Herkes dikkat etsin: Biz şampiyon olacağız. 2018'de kaybettim evime gittim. Dediler ki kaçtı. Yahu beni FETÖ kaçıramadı, siz nasıl kaçıracaksınız? Ben isterdim ki sekiz yıla iki şampiyonluk sığdırayım. 8 sene içinde beni maça davet ettiler mi? Son yönetim davet etti ancak ondan önceki yönetim davet etmedi. Beni seçmişler seçmemişler... Fenerbahçeliyim. Aday oldum o da mecburiyetten. Çünkü gidiş iyi değil! Galatasaray'dan 7 şampiyonluk gerideyiz."

"BÖYLE ŞEY OLMAZ!"

"Bir kulüp başkanı federasyon başkanına: 'Biz şampiyon olmamız lazım' demiş. Bana geçmişte, 'Sen sakin ol, biz her türlü yardımı yapacağız' dediler. Kabul etmedik. Böyle şey olmaz ya!"

ADEMOLA LOOKMAN

"Ademola Lookman'ı iyi ki almamışlar. İyi bir oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrfor. Lookman'ı da santrfor diye alacaklardı. 40 milyon diyorlardı. Yazık. Futbol aklı olmadığı için yanlış hamle olacaktı."

"İKİ OYUNCUYLA SON AŞAMAYA GELDİK"

"İki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Hakan Safi gidip görüşeceğim diyor. Sordum, gelen giden yok dediler. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor gelecek."

"TEKNİK DİREKTÖR KARARINI HENÜZ VERMEDİK"

"Teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir yabancı da. Seçimden sonra açıklarız. Ama Samandıra'da Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların katılmasını istiyoruz. Üç tane eski oyuncunun oraya gelmesini istiyoruz ki ruh oluşturalım. Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Futbol aklımız Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak."

"MENAJER PAZARI OLMUŞ HER YER"

"Menajer pazarı olmuş her yer. Bir sürü menajer, sosyal medyayla ortak olmuş iş yapıyorlar. 8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş. Sosyal medyadan kulüpleri karıştırmaya çalışmaya kimsenin hakkı yok. Devlet bu konuya el atmalı."

Haberle İlgili Daha Fazlası