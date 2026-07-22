Yeni açılan üniversite bölümleri hangileri? İlk kez öğrenci alacak bölümler
2026 YKS tercih süreci öncesinde üniversite adaylarının gündeminde yeni açılan bölümler yer alıyor. YÖK tarafından ilk kez öğrenci alacak lisans ve ön lisans programları açıklanırken, geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan bölümler tercih kılavuzunda adaylarla buluşuyor. İşte, ilk kez öğrenci alacak 16 bölüm...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarında önemli bir güncellemeye gitti. Yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve dijital dönüşüm odaklı yeni programların da yer aldığı bölümler, bu yıl ilk kez üniversite adaylarının tercihine sunulacak.
YENİ AÇILAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?
YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini duyurdu. Açılan yeni bölümler belirlenirken Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, teknolojik dönüşüm ve gelecekte öne çıkması beklenen meslek alanları dikkate alındı. Yapay zeka başta olmak üzere finans, biyoteknoloji, sağlık ve dijital teknolojilere yönelik programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer aldı.
İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edecek lisans programları şunlar oldu:
- Tarih ve Yapay Zeka
- Felsefe ve Yapay Zeka
- İşletme ve Yapay Zeka
- Finansal Teknoloji
- Biyoteknoloji ve Genetik
- Paramedik
- Balıkçılık Teknolojisi
İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Bu yıl ilk kez tercih edilebilecek ön lisans programları ise şu şekilde sıralandı:
- Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
- Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
- Dijital Oyun Teknolojileri
- Mobil Güvenlik Teknolojileri
- İlaç Üretim Teknolojisi
- Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
- Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
- Laboratuvar Hayvanları
- Balıkçılık Teknolojisi