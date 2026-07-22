2026 YKS tercih süreci öncesinde üniversite adaylarının gündeminde yeni açılan bölümler yer alıyor. YÖK tarafından ilk kez öğrenci alacak lisans ve ön lisans programları açıklanırken, geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan bölümler tercih kılavuzunda adaylarla buluşuyor. İşte, ilk kez öğrenci alacak 16 bölüm...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarında önemli bir güncellemeye gitti. Yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve dijital dönüşüm odaklı yeni programların da yer aldığı bölümler, bu yıl ilk kez üniversite adaylarının tercihine sunulacak.

YENİ AÇILAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

YÖK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini duyurdu. Açılan yeni bölümler belirlenirken Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, teknolojik dönüşüm ve gelecekte öne çıkması beklenen meslek alanları dikkate alındı. Yapay zeka başta olmak üzere finans, biyoteknoloji, sağlık ve dijital teknolojilere yönelik programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer aldı.

Yeni açılan üniversite bölümleri hangileri? İlk kez öğrenci alacak bölümler

İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edecek lisans programları şunlar oldu:

Tarih ve Yapay Zeka

Felsefe ve Yapay Zeka

İşletme ve Yapay Zeka

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi

Yeni açılan üniversite bölümleri hangileri? İlk kez öğrenci alacak bölümler

İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Bu yıl ilk kez tercih edilebilecek ön lisans programları ise şu şekilde sıralandı:

Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon

Dijital Oyun Teknolojileri

Mobil Güvenlik Teknolojileri

İlaç Üretim Teknolojisi

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Laboratuvar Hayvanları

Balıkçılık Teknolojisi

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