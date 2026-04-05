Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenirken, derbide sürpriz bir gelişme yaşandı.

Arkadaşlarıyla birlikte günün ilk saatlerinde formasını giyerek taraftarlar arasına karışan Lugano, stada girmeden önce gözlük taktı ve sakallarını boyadı.

Muhabir Erdem Akbaş, Lugano ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve paylaşımında "Gözlük ve boyalı sakallarıyla kamufle olan Diego Lugano, Beşiktaş derbisini kale arkası tribününde takip edecek" ifadelerine yer verdi.

Lugano'nun tribünde taraftarlarla çekilen fotoğrafı da kısa sürede sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Uruguaylı eski futbolcu, 2020 yılında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini de benzer şekilde kamufle olarak tribünden izlemişti.

