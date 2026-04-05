Mustafa Bozbey'in yerine seçilecek! Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan’da başkan vekili için toplanacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine meclis 9 Nisan'da yeni başkan vekilini seçecek. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine toplantıya ilişkin yazı gönderildi.
Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey’in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 9 Nisan’da yeni başkan vekilini seçmek için olağanüstü toplanacak.
Valilik ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.
Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü bulunurken, başkan vekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.