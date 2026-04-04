Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet ve örgüt" soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı ise jet hızıyla bir açıklama yayınlayarak Bozbey’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa Bozbey hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme" ile "Rüşvet Almak" suçlarından tutuklama kararı verdi.

Tutuklama haberinin hemen ardından İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Yapılan resmi açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Mustafa Bozbey’in geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY, Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır"

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Ayrıca "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında Ekim 2025'te eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklanmıştı.

BURSA AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Yeni başkanı belirlemek üzere Belediye Meclisi sandık başına gidecek.

Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP): 57 Üye

CHP: 41 Üye

İYİ Parti: 6 Üye

Diğer Partiler (YRP ve BBP): 2 Üye

Mevcut aritmetiğe göre çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP bloğu, yeni başkanvekilini seçebilecek güce sahip.

Bu durum, yerel seçimlerde CHP’ye geçen Bursa’nın yeniden el değiştirmesi ihtimalini doğuruyor.

