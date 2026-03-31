Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ailesiyle birlikte "örgüt ve yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu gelişme sonrası, Meclis’teki çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olması belediyenin yeniden el değiştirebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonu, siyasetin merkezine bomba gibi düştü. Sabahın erken saatlerinde başlatılan baskınlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 55 isim "suç örgütü kurmak, rüşvet ve kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın en dikkat çeken detayı ise Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşlerinin de şüpheli sıfatıyla emniyete götürülmesi oldu.

Mustafa Bozbey sonrası siyasetin gözü Bursa'da: Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

BURSA EL Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Gözaltı kararlarıyla birlikte "Bursa el mi değiştiriyor?" sorusu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hukuki süreç sonunda Bozbey’in tutuklanması ya da görevden uzaklaştırılması durumunda, yeni başkanı belirlemek üzere Belediye Meclisi sandık başına gidecek.

Mustafa Bozbey sonrası siyasetin gözü Bursa'da: Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

MECLİS ARİTMETİĞİ CUMHUR İTTİFAKI’NDAN YANA

Olası bir seçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi yeniden AK Parti’ye geçebilir. Meclis yapısı incelendiğinde tablo oldukça kritik:

Mustafa Bozbey sonrası siyasetin gözü Bursa'da: Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP): 57 Üye

CHP: 41 Üye

İYİ Parti: 6 Üye

Diğer Partiler (YRP ve BBP): 2 Üye

Mevcut aritmetiğe göre çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP bloğu, yeni başkanvekilini seçebilecek güce sahip.

Bu durum, yerel seçimlerde CHP’ye geçen Bursa’nın yeniden el değiştirmesi ihtimalini doğuruyor.

