Mustafa Bozbey sonrası siyasetin gözü Bursa'da: Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ailesiyle birlikte "örgüt ve yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı. Siyasi kulisleri hareketlendiren bu gelişme sonrası, Meclis’teki çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olması belediyenin yeniden el değiştirebileceği ihtimalini gündeme getirdi.
- Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşleri de bulunuyor.
- Operasyon sonucunda Bozbey'in görevden uzaklaştırılması durumunda Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.
- Meclis aritmetiğine göre Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP) çoğunluğu elinde bulunduruyor.
- Bu durum, Bursa'nın yönetiminin yeniden AK Parti'ye geçme ihtimalini gündeme getiriyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonu, siyasetin merkezine bomba gibi düştü. Sabahın erken saatlerinde başlatılan baskınlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 55 isim "suç örgütü kurmak, rüşvet ve kara para aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Soruşturmanın en dikkat çeken detayı ise Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşlerinin de şüpheli sıfatıyla emniyete götürülmesi oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Bozbey gözaltında!
BURSA EL Mİ DEĞİŞTİRİYOR?
Gözaltı kararlarıyla birlikte "Bursa el mi değiştiriyor?" sorusu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hukuki süreç sonunda Bozbey’in tutuklanması ya da görevden uzaklaştırılması durumunda, yeni başkanı belirlemek üzere Belediye Meclisi sandık başına gidecek.
MECLİS ARİTMETİĞİ CUMHUR İTTİFAKI’NDAN YANA
Olası bir seçimde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi yeniden AK Parti’ye geçebilir. Meclis yapısı incelendiğinde tablo oldukça kritik:
Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP): 57 Üye
CHP: 41 Üye
İYİ Parti: 6 Üye
Diğer Partiler (YRP ve BBP): 2 Üye
Mevcut aritmetiğe göre çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP bloğu, yeni başkanvekilini seçebilecek güce sahip.
Bu durum, yerel seçimlerde CHP’ye geçen Bursa’nın yeniden el değiştirmesi ihtimalini doğuruyor.