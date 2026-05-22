Fatih Atik, canlı yayında CHP’deki son tabloyu anlattı. Atik, yaklaşık 90 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılık bildirdiğini öne sürerken, Özgür Özel kanadının ise “Direniş Milletvekili” isimli bir WhatsApp grubu kurduğunu söyledi. Atik ayrıca, bu grupta yer alan yaklaşık 20 milletvekilinin de Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bağlılıklarını ilettiğini aktardı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında CHP içindeki son durumu ve "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşananları canlı yayında paylaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİNDE YOĞUN MESAİ

Atik'in aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, bundan sonra nasıl hareket edileceğini görüşmek üzere Meclis'te kendi aralarında toplantılar yapmaya başladı. Bu görüşmeler tamamen Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yürütülüyor.

90 VEKİL BAĞLILIĞINI BİLDİRDİ

Atik'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bugün yine çok kalabalıktı, Kemal Bey'in ofisi. Şunu söyleyeyim ben. Yaklaşık 90 civarında milletvekili Kemal Bey'i arayıp tabiri caizse bağlılıklarını bildirmiş durumda.

90 civarında milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp, Sayın Genel Başkanım hayırlı olsun, sizinle yol yürümeye hazırız, bağlılıklarımızı bildiriyoruz diyorlar"

Atik, Özel yönetiminin de milletvekilleri arasında WhatsApp grubu oluşturduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi:

"Oradaki grup başkan vekillerinin, grup yönetiminin oluşturduğu bir WhatsApp grubu var; "Direniş Milletvekili" diye. Benim öğrendiğim 85 kadar milletvekilini kaydetmişler buraya, eklemişler.

Muhalif gördükleri yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında gördükleri, 50 -60 kadar milletvekilini de bu grubu almamışlar"

Kılıçdaroğlu cephesinden aldığı bilgiyi de paylaşan Atik, "O gruptaki 20 kadar milletvekili zaten Kemal Bey'i arayıp bağlılığını bildirmiş bile. Siyaset enteresan bir şey; otobüsün üstünde başka konuşuyorsun, aşağı inince telefonda başka konuşuyorsun"

"GENEL MERKEZDE ÇATLAK VAR"

Önümüzdeki günlerde ibrenin artarak Kemal Kılıçdaroğlu tarafına kayacağını düşündüğünü belirten Fatih Atik, CHP Genel Merkezi'ndeki havayı şu şekilde özetledi:

"CHP'de kurultay en önemli şeydir. Kurultay gündeme geldi mi kimin kazanacağına bakar delegeler ve partililer.

CHP Genel Merkezi'ne giden vekiller arasında bile direnişe katılamayız diye açıklama yapanlar var. Çatlak var yani... Özgür Özel direneceğiz diyor da kimle direneceksin?

Yani direniş çağrısı yapıyor, yanında milletvekilleri yok. Direniş çağrısı yapıyor, yanında örgüt yok. Direniş çağrısı yapıyor; yanına gelen milletvekilleri, "Devlet karar almış biz kime karşı direneceğiz?" diyor. "Polisle karşı karşıya gelmeyiz" diye fikir beyan edip çatlak ses ortaya koyuyorlar. Yani Özgür Özel 'in eli çok zayıf"

"KILIÇDAROĞLU İLE ANLAŞMALARI DAHA UYGUN OLABİLİR"

Mevcut yönetimi sadece mutlak butlan kararının etkilemediğini, arkadan gelen bir ceza davasının da olduğunu hatırlatan Atik şunları söyledi:

"Şimdi sadece CHP yönetimini mutlak mutlan kararı etkilemiyor. Bir de devam eden ceza davası var. Ve o ceza davasıyla beraber dokunulmazlıklarının kaldırılıp siyasi yasak alma ihtimalleri var. Ve bu çok güçlü bir ihtimal.

Mutlan kararı çıktığına göre ceza mahkemesinin eli biraz daha güçlendi. Oradan büyük ihtimalle ceza çıkacak 1 Temmuz'da. Dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldiği zaman genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi buna asla direnmeyecektir. Özgür Özel dahil dokunulmazlıkları kaldırılıp ceza aldıklarında siyasi yasak da gelecektir. Dolayısıyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşmaları daha uygun olabilir"

