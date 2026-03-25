Esra Erol’da programında yaşanan ilginç diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Programa katılan Yusuf Çapar, isimli bir erkek, eşi Derya ile yaşadığı sorunları anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

NİŞANTAŞI'NDA PATATES KIZARTMASI MI YENİR?

Yusuf Çapar, eşinin yemek tercihlerini eleştirerek aralarındaki "kültür farkına" vurgu yaptı. Özellikle Nişantaşı üzerinden verdiği örnek, stüdyoda ve ekran başındakileri şaşırttı. "Nişantaşı’na gidiyoruz, oturuyoruz… patates kızartması söylüyor. Biz oraya patates kızartması yemeye mi gidiyoruz? Evde var patates kızartması. Kanat demek, patates kızartması demek bunun üstünü bilmiyorum demek." sözleriyle eşinden şikayet etti.

Esra Erol'da eşinin siparişlerini eleştiren Yusuf Çapar gündem oldu! Nişantaşı'nda patates kızartması mı yenir?

"YETERSİZSİN ÇIKIŞI"

Derya ise eşinin kendisine sık sık "yetersizsin" dediğini ifade ederek yaşadığı baskıyı dile getirdi. Çift arasındaki bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Program sunucusu Esra Erol ise yaşananlara kayıtsız kalmayarak, "Ne yemesi lazım Nişantaşı’nda?" sözleriyle Yusuf’un çıkışını tiye aldı. Stüdyodaki bu anlar izleyiciler tarafından hem eleştirilirken hem de mizahi yorumlarla paylaşıldı.

