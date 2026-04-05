Jose Mourinho’nun Manchester United’a olası dönüşü yeniden gündemde; kulüp efsanesi Nicky Butt Portekizli teknik adamı desteklerken, geçici görevdeki Michael Carrick’in başarılı performansı karar sürecini zorlaştırıyor.

Aralık 2018'de görevine son verilmeden önce Manchester United'ı iki buçuk sezon çalıştıran Jose Mourinho'nun geri dönüşü gündemde. Ocak ayında Ruben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından kalıcı teknik direktör arayışlarını sürdüren United'da, kulüp efsanesi Nicky Butt, Jose Mourinho'nun Old Trafford'da yeniden göreve getirilmesini desteklediğini açıkladı.

Geçici teknik direktör Michael Carrick, şu ana kadar sadece bir mağlubiyet aldığı etkileyici bir dönem geçiriyor ve bu performans onu görevi tam zamanlı olarak devralma konusunda iddialı bir konuma getiriyor. Eski orta saha oyuncusunun yönetimindeki United, şu anda ligde üçüncü sırada yer alırken, üç yıldır katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne de giderek yaklaşıyor.

TEKNİK DİREKTÖR İÇİN 3 ADAY

United yönetimi, gelecek sezon takıma kimin liderlik edeceğine henüz karar vermiş değil. İsimleri kulüple anılan adaylar arasında Paris Saint-Germain'den Luis Enrique, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve Crystal Palace'tan Oliver Glasner bulunuyor.

Eski Manchester United orta saha oyuncusu Butt, Paddy Power'a yaptığı açıklamada Mourinho'yu neden yeniden takımın başında görmek isteyeceğini anlattı. Portekizli teknik adam, 2016-2018 yılları arasında United'ı çalıştırmış ve iki buçuk sezonluk görev süresi boyunca Lig Kupası ile Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

"O BİR KAZANAN VE TAKIMI TAŞIYABİLİR"

Butt, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Onun geri dönmesini isterim. O bir kazanan ve bu futbol kulübünü taşıyabilir, ancak yetkililer buna asla izin vermez, çünkü artık transferleri kontrol etmekten ziyade sadece antrenörlüğe odaklanan bir menajeri tercih ediyorlar. Kendini kanıtlamış hiçbir teknik direktör bütçe, zaman ve kontrol garantisi olmadan Manchester United'a gelmek istemez. Şu anki yapı bunu zorlaştırıyor ve onun yerine Michael Carrick gibi birini tercih edebilirler."

Öte yandan, Carrick'in takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantilemek için kalan maçlarından 16 puan çıkarması gerekiyor; ancak bu hesaplama, rakiplerinin ligdeki tüm maçlarını kazanması ihtimaline dayanıyor.

