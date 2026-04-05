Real Madrid, Mallorca deplasmanında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olurken, zirve yarışında Barcelona karşısında kritik bir kayıp yaşadı. Arda Güler’in 72. dakikada oyundan alınması tartışma yaratırken, teknik direktör Alvaro Arbeloa’ya taraftar tepkisi büyüdü. İspanyol basını ise yenilgiyi “ruhsuzluk” ve “çöküş” sözleriyle manşetlerine taşıdı.

İspanya LaLiga'nın 30. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip Mallorca 2-1'lik skorla kazandı. Bu mağlubiyetle birlikte Real Madrid, liderlik mücadelesi verdiği Barcelona karşısında şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Vedat Muriqi

ARBELOA'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki millî futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 72. dakikasına kadar sahada kaldı. Bu dakikada Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın kararıyla Arda Güler oyundan alınırken, yerine Thiago oyuna dahil oldu.

Skorun 1-0 Mallorca lehine olduğu dakikalarda yapılan bu oyuncu değişikliği, maçın ardından sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Real Madrid taraftarları, takımın hücum gücüne ihtiyacı olduğu anlarda Arda Güler'in oyundan çıkarılması nedeniyle teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya yoğun tepki gösterdi.

Arda Güler

MAÇ, İSPANYOL BASININDA GÜNDEME OTURDU

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in aldığı bu mağlubiyete sayfalarında geniş yer ayırdı. Ülkenin önde gelen spor gazeteleri, yenilgiyi şu ifadelerle manşetlerine taşıdı:

İspanyol MARCA gazetesi:

"Real Madrid için felaket bir öğleden sonraydı. Arbeloa ilk 11'ini seçerken mantıklı kararlar verdi, ancak oyuncuları onu desteklemedi. Camavinga yine felaket bir maç çıkardı, Leo Roman Mbappe'nin yaptığı her şeyi durdurdu ve ikinci yarıda genel bir ruhsuzluk vardı. La Liga'nın elden kayıp gitmesiyle oyuncuların bacaklarında ağırlık varmış gibiydi."

Diario AS gazetesi:

"Real Madrid, Palma'da gerçek bir futbol veya mücadele ruhu sergileyemeyerek teslim oldu. Los Blancos, Vedat Muriqi'nin golüyle galibiyeti perçinleyen Mallorca karşısında yenildi."

