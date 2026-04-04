Vedat Muriqi'den Real Madrid'i yıkan gol! Gözyaşlarını tutamadı
LaLiga'da milli yıldızımız Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid, Vedat Muriqi'nin uzatmalarda attığı golle Mallorca'ya 2-1 mağlup oldu. Kosovalı forvet Muriqi, eflatun beyazlıları uzatmalarda yıkan golünün ardından gözyaşlarını tutamadı.
İspanya LaLiga'nın 30. haftasında zirve yarışı veren Real Madrid, kümede kalma savaşı veren Mallorca ile deplasmanda karşılaştı.
Estadi Mallorca Son Moix'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca, 2-1'lik skorla kazandı.
VEDAT MURİQİ'NİN GÖZYAŞLARI
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Manuel Morlanes Arino ve 90+1. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Eflatun beyazlıların golünü ise 88. dakikada Eder Gabriel Militao attı.
LaLiga'da 19 gole ulaşan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Real Madrid'e 90+1'de attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadı.
ARDA GÜLER 72 DAKİKA SÜRE ALDI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 72. dakikada yerini Thiago'ya bıraktı.
ZİRVEDE FARK AÇILDI
Bu mağlubiyetle 69 puanda kalan Real Madrid, bir maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligde kalma savaşı veren Malloca ise 31 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer buldu.