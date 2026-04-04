Bayern Münih, milli ara dönüşünde konuk olduğu Freiburg'u 18 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Europa-Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Bayern Münih, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

18 DAKİKADA 3 GOL

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 81 ve 90+2. dakikalarda Tom Bischof ve 90+9. dakikada Lennart Karl kaydetti. Ev sahibi Freiburg'un gollerini ise 46. dakikada Johan Manzambi ve 71. dakikada Lucas Holer attı.

DEPLASMAN SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bayern Münih, puanını 73 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP REAL

Bayern Münih, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaştıktan sonra ligde St.Pauli deplasmanına gidecek. Freiburg ise Mainz'a konuk olacak.

