İhlas Haber Ajansı
Manchester City, Liverpool'a gol oldu yağdı: Haaland'ın hat-trick'i yarı final getirdi
FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya damgha vuran oyuncu, hat-trick yapan Norveşli yıldız Erling Haaland oldu.
Kaydet
Spor 1 gün önce
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Etihad Stadyumu'nda konuk ettiği Liverpool'u 4-0 yenerek, FA Cup'ta yarı finale yükseldi.
- Manchester City, ilk yarıyı Erling Haaland'ın 2 golüyle 2-0 önde tamamladı. 50'inci dakikada Antoine Semenyo farkı 3'e çıkardı. Erling Haaland 57'nci dakikada 4'üncü golü attı.
- Liverpool'da Mohamed Salah 64'üncü dakikada penaltıdan yararlanamadı.
0:00 0:00
1x
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda FA Cup çeyrek final mücadelesine çıktı. Ev sahibi Manchester City, 4-0'lık farklı galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
HAALAND BÖYLE İSTEDİ
Müsabakanın ilk yarısını Erling Haaland'ın 2 golüyle (39 ve 45+2) önde tamamlayan City, 50'nci dakikada Antoine Semenyo ile farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekipte 25 yaşındaki Norveçli yıldız, yeniden sahneye çıktı ve 57'nci dakikada skoru 4-0'a getirdi.
Teknik direktörlüğünü Arne Slot 'un yaptığı Liverpool'da Mısırlı oyuncu Mohamed Salah, 64'üncü dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR