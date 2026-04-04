FA Cup çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya damgha vuran oyuncu, hat-trick yapan Norveşli yıldız Erling Haaland oldu.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda FA Cup çeyrek final mücadelesine çıktı. Ev sahibi Manchester City, 4-0'lık farklı galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

HAALAND BÖYLE İSTEDİ

Müsabakanın ilk yarısını Erling Haaland'ın 2 golüyle (39 ve 45+2) önde tamamlayan City, 50'nci dakikada Antoine Semenyo ile farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekipte 25 yaşındaki Norveçli yıldız, yeniden sahneye çıktı ve 57'nci dakikada skoru 4-0'a getirdi.

Teknik direktörlüğünü Arne Slot 'un yaptığı Liverpool'da Mısırlı oyuncu Mohamed Salah, 64'üncü dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası