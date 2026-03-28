Liverpool’da bir dönemin sonuna gelinirken, Mohamed Salah’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Inter Miami CF iddiaları gündemi meşgul etse de, Fabrizio Romano’ya göre taraflar arasında henüz resmi bir temas bulunmuyor.

Mohamed Salah için Liverpool FC defteri kapanıyor. Premier League devinde uzun yıllar başarıyla forma giyen Mısırlı yıldızın sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılacağı netlik kazandı. Böylece Salah, 9 yıllık Anfield kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

Bu gelişmenin ardından yıldız oyuncunun yeni adresi merak konusu olurken, özellikle Inter Miami CF ile adı sık sık anılmaya başlandı. Lionel Messi’nin de formasını giydiği Amerikan ekibinin Salah’ı kadrosuna katmak istediği yönünde haberler basında geniş yer buldu.

Mohammed Salah, 9 yıl sonra Liverpool'dan ayrılacak

RESMİ BİR TEMAS GERÇEKLEŞMEDİ

Ancak transfer iddialarına ilişkin güvenilir kaynaklardan farklı bir açıklama geldi. Gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Inter Miami ile Mohamed Salah arasında şu ana kadar herhangi bir resmi temas ya da transfer görüşmesi gerçekleşmedi.

Öte yandan Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 maçta 10 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda vereceği karar futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

