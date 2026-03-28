Beşiktaş yönetimi dünyaca ünlü yıldız için düğmeye bastı. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Senegalli için Sergen Yalçın çok heyecanlı. Siyah beyazlı yönetim sezon sona ermeden transferi bitirme planları yapıyor.

MURAD TAMER - Gelecek sezonun transfer hazırlıklarına erken başlayan Beşiktaş, dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki yıldız için harekete geçildi. Kendisini Avrupa piyasasında yeniden ispatlamayı planlayan başarılı futbolcu şampiyonluk yarışı veren bir takımda oynamak istiyor. Kanat oyuncusu arayışında olan Beşiktaş, Senegalli futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Yönetim, sezon sona ermeden ön protokol yaparak transferi bitirmeyi planlıyor.

Sadio Mane

SERGEN HOCA İSTİYOR

Yıldız oyuncunun bonservisi elinde olacağı için imza parası istemesi bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın da yönetimle yaptığı görüşmede, “Genç oyuncuların yanı sıra takıma direkt katkı sağlayacak 30 yaş üstü oyunculara hayır demem. Mane de bunlardan biri. Daha önce Hulk’u istemiştim ama yaşlı diye alınmadı. Şimdi 40 yaşına geldi hâlâ oynuyor” dediği öğrenildi. Müslüman bir ülkede futbol hayatını sürdürmeye sıcak bakan Sadio Mane’nin hücumun her bölgesinde görev yapabilmesi de Sergen Hoca’nın iştahını kabartıyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Sadio Mane'nin futbol hayatı kupalarla dolu. Liverpool'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig ve Lig Kupası zaferleri yaşayan Senegalli, Bayern Münih'te de lig ve kupa şampiyonlukları gördü. Mane ayrıca iki defa Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.

