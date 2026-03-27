Kosova Başbakanı Kurti'den Türkiye maçı için rekor prim
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Dünya Kupası'na katılmaları halinde oyuncular ve teknik ekibe bir milyon avro prim dağıtılacağını duyurdu. 2016 yılında UEFA ve FIFA tarafından tanınan Kosova, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy göstermek için A Milli Takımımızın karşısına çıkacak.
- Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takım ile oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali için tarihi bir prim açıkladı.
- Slovakya galibiyeti için 500 bin avro prim açıklayan Kurti, Türkiye maçını kazanmaları durumunda 1 milyon avro daha prim vereceğini duyurdu.
- Bu prim, Kosova ülke futbol tarihinin en yüksek primi ve rekoru olarak belirtildi.
- Kosova ile Türkiye arasındaki final maçı 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan taraf 23. Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
- Kosova, 2016 yılında UEFA ve FIFA tarafından tanındı.
- Türkiye ile Kosova daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta yer almıştı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takımımız ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı için tarihi bir prim açıkladı.
Kosova - Türkiye finali, 14 bin kişilik bu statta oynanacak
GALİBİYETE 1 MİLYON AVRO
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Slovakya galibiyetine 500 bin avro prim ödeyeceğini açıklayan Kurti, Türkiye maçının da galibiyetle geçilmesi durumunda 1 milyon avro daha prim vereceğini duyurdu.
ÜLKE TARİHİNİN REKORU
Başbakan Kurti'nin açıkladığı primin, ülke futbol tarihinin en yüksek primi olduğu ve rekor anlamına geldiği belirtildi.
KAZANAN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK
Kosova ile Türkiye arasındaki finali müsabakası, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Priştine'deki 14 bin kişilik Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kazanan taraf; ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
FIFA, 2016'DA TANIDI
2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, uluslararası futbolda boy göstermek için 2016'ya kadar bekledi.
2016 yılında UEFA ve FIFA tarafından tanınan Kosova, geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.
TÜRKİYE İLE 2018'DE AYNI GRUBA DÜŞTÜ
Türkiye ile Kosova'nın yolu daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de kesişti.
I Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanan ilk maçta Kosova'yı 2-0, deplasmanda ise 4-1 mağlup etti.
İzlanda'nın lider tamamladığı, Hırvatistan'ın ikinci olduğu grupta, Türkiye 15. puanla 4. sırada, Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.