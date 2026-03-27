Kosova Başbakanı Albin Kurti, Dünya Kupası'na katılmaları halinde oyuncular ve teknik ekibe bir milyon avro prim dağıtılacağını duyurdu. 2016 yılında UEFA ve FIFA tarafından tanınan Kosova, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy göstermek için A Milli Takımımızın karşısına çıkacak.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takımımız ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı için tarihi bir prim açıkladı.

GALİBİYETE 1 MİLYON AVRO

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Slovakya galibiyetine 500 bin avro prim ödeyeceğini açıklayan Kurti, Türkiye maçının da galibiyetle geçilmesi durumunda 1 milyon avro daha prim vereceğini duyurdu.

ÜLKE TARİHİNİN REKORU

Başbakan Kurti'nin açıkladığı primin, ülke futbol tarihinin en yüksek primi olduğu ve rekor anlamına geldiği belirtildi.

Kosova Milli Takımı

KAZANAN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK

Kosova ile Türkiye arasındaki finali müsabakası, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Priştine'deki 14 bin kişilik Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kazanan taraf; ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

FIFA, 2016'DA TANIDI

2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, uluslararası futbolda boy göstermek için 2016'ya kadar bekledi.

2016 yılında UEFA ve FIFA tarafından tanınan Kosova, geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

Kosova Milli Takımı

TÜRKİYE İLE 2018'DE AYNI GRUBA DÜŞTÜ

Türkiye ile Kosova'nın yolu daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de kesişti.

I Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanan ilk maçta Kosova'yı 2-0, deplasmanda ise 4-1 mağlup etti.

İzlanda'nın lider tamamladığı, Hırvatistan'ın ikinci olduğu grupta, Türkiye 15. puanla 4. sırada, Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.

