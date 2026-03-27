Kosova'nın yıldız golcüsü Vedat Muriqi, 7 gole sahne olan Slovakya maçının ardından açıklamalarda bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te karşılaşacak.

İspanyol ekibi Mallorca'nın Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, 2 defa geriye düşmelerine karşın Slovakya'yı 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından iç sahada oynanacakları Türkiye maçı hakkında konuştu.

"BİR ADIM KALDI"

31 yaşındaki oyuncu, "Mutluyuz, çok önemli bir galibiyet. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından bizi destekleyen taraftarlarımız vardı. Onlara çok çok çok teşekkür ediyorum, geldikleri için ayaklarına sağlık. Evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde bir adım daha kaldı" dedi.

Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda kaptanlık yapıyor.

"HAYALİM DÜNYA KUPASI"

Muriqi, "Her zaman söylemişimdir, bir futbolcu olarak hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE DAHA KOLAY OLACAK"

Deneyimli golcü, "Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da destek bekliyoruz. Çok büyük bir desteğimiz olacak çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz. İnanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için biraz daha kolay olacak" sözlerini sarf etti.

