Yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın İstanbul'da Romanya'yı 1-0 yendiği 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçını değerlendirdi. Kahveci, yıldız oyuncu hakkında, "Son yılların üretilmiş en iyi robotu" ifadesini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup edem A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova ile eşleşti. Milli Takım'ın oyunu hakkında konuşan Nihat Kahveci, tek golün sahibi Ferdi Kadıoğlu'nu övgüler yağdırdı.

"DAHA NE OLSUN?"

Kontraspor canlı yayınında konuşan Kahveci, "Böyle maçları oynamak kolay değil, böyle maçlarda gol yememek kolay değil, rakibe az pozisyon vermek kolay değil, rakibe karşı bol pozisyon üretmek kolay değil. Bu maçlarda çok koşacaksın, koştular. Mücadele edeceksin, ettiler. Topun olduğu yerde 3 kişiyle basacaksın, bastılar. Ferdi, son dakikada hâlâ koşuyordu. Gitti, yine ortayı kestirmedi. Daha ne olsun? İşin mücadele, hırs, azim tarafı 10 üzerinden 10. Futbolun ofansif anlamdaki tarafında eksiklikler var mı? Var ama öyle bir gol attık ki... 1-0'lık maça yakışan bir gol. 3-0 yenmiş gibi de konuşmam gereken bir gol. Arda öyle bir pas verdi ki... İlk yarıdaki şutunu unutturdu. Ayağına sağlık koçum benim" dedi.

"FERDİ ANLAMI ÇOK BÜYÜK BİR GOL ATTI"

Eski milli futbolcu, "Fenerbahçe döneminden beri bilirler; 'son yılların üretilmiş en iyi robotu Ferdi dedim' hep. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, '2026 yılında en iyi üretilmiş robot benim' dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... Sıfıra inip orta kesen, Kenan’la uyumlu, işin defansını yapan; ofansta da bir o kadar şık kontrol ve bitiricilik. Bir golden fazlası, bir maçtan fazlası. Çok kıymetli, anlamı çok büyük bir gol attı. Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederim. Bir tane 90 dakikamız kaldı arkadaşlar. İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu jenerasyon bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"BAZI MAÇLAR FORVET İSTER"

Bireysel performansları değerlendiren Kahveci, "Futbol olarak doydum mu? Ofans kısmında doymadım. Defans kısmı ise 10 üzerinden 10'luk. İlk yarıda daha fazla üretim beklerdim, isabetli şut sayımız sıfır. Bazı maçlar forvet ister, bu da o maçlardan biriydi. Orkun daha önce girebilirdi. Barış ve Kerem, çok koşmasına rağmen top ayaklarındayken bir şey üretemedik. İsmail'in milli takımda kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Bugün çok kıymetli iş yaptı. Dönenleri aldı, şutların önüne atladı, duvar ördü, ayaklarını iyi kullandı" yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası