ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü ifade ederek, "Venezuela, Trump'ı seviyor." demişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, konuyla ilgili Trump'a "bağımsızlık" vurgusuyla cevap verdi.

Komşu ülke Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülen davayı takip etmek üzere Hollanda’nın Lahey kentine giden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

Rodriguez, Trump'a Venezuela'nın bağımsızlığını işaret ederek şunları söyledi:

"Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz."

"TARİHİMİZ ZAFER VE MÜCADELEYLE DOLU"

Trump yönetimiyle iş birliğine dayalı bir diplomatik gündem yürüttüklerini belirten Rodriguez, "Tarihimiz bizi bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda edenlerin zaferleri ve mücadelesiyle dolu." dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda, Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü ifade ederek, "Venezuela, Trump'ı seviyor." demişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Rodriguez ile "iyi anlaştığını" söylemişti.

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini dile getirmişti.

