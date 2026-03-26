Montella'dan 'provokatif' soruya tepki: Muhabirle atıştı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, Romanya'yı tek golle geçerek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında Rumen gazetecinin sorduğu 'istifa' sorusuna tepki gösterdi.
A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, 1-0'lık Romanya galibiyeti sonrası basın toplantısında Dünya Kupası'na gidilemezse istifa edip etmeyeceği sorusuna sert tepki gösterdi.
- Vincenzo Montella, Romanya galibiyeti sonrası basın toplantısı düzenledi.
- Montella'ya, Dünya Kupası'na gidilemezse istifa edip etmeyeceği soruldu.
- Deneyimli çalıştırıcı, bu soruyu provokasyon olarak nitelendirdi ve istifa gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.
- Montella, 'Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez' ifadesini kullandı.
- Haber yazarken hata yapıldığında istifa edilip edilmediğini sorarak muhabire tepki gösterdi.
A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, 1-0'lık Romanya galibiyeti sonrası basın toplantısında gelen istifa sorusuna sert cevap verdi.
"BU PROVOKASYONA GELMEYECEĞİM"
Deneyimli teknik adam, Rumen muhabirin basın toplantısında yönelttiği "Dünya Kupası'na gidemezse istifa eder mi?" sorusuna, "Bu provokasyona gelmeyeceğim. Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi herkes biliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir haber yazarken hata yaptığında hemen istifa ediyor musun!" şeklinde cevap verdi.
