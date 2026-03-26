A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. Çok olgun bir oyun ortaya koyduklarını ve Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Montella, "Futbolcularımız, çok olgun bir maç oynadı. Hiçbir zaman mesafeleri açmadık. Hedefimiz ve hayalimiz Dünya Kupası'na katılmak. İnşallah bunu başararak herkesi mutlu edebiliriz" dedi.

"ARDA'YI VE FERDİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler arasındaki iş birliği hakkında konuşan Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı

"İNANILMAZ BİR PERFORMANSI VARDI"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çeken Montella, "Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ"

Montella, finalde rakibinin kim olduğunun önemli olmadığını kaydederek "Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na son bir adım kaldığını aktaran Vincenzo Montella, "Tam konsantreyiz. Finalde, bu maçtan fazlasına ihtiyacımız olacak. Başarmak istiyoruz. Dünya Kupası'na uzun yıllardır katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz Dünya Kupası'na katılmak. İnşallah bunu başararak herkesi mutlu edebiliriz." diye konuştu.

Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlara destekleri için teşekkür eden İtalyan çalıştırıcı, "Burada göreve başladığımda ilk başta soğukluk vardı. Şu an milli takıma çok büyük bir sevgi var. Bunu, futbolcularımız ortaya koydukları yürekle başardı." şeklinde görüş belirtti.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de görüşlerini paylaşan Vincenzo Montella, şunları kaydetti:

"Onunla çok anım var. 35 yaşında teknik direktörlüğe başladığımda Shakhtar'a karşı oynamıştık. Milan'da görev yaptığım dönemde Hakan Çalhanoğlu'nu görmeye gelirdi. Çok büyük saygı ve sevgi beslediğim bir hoca. Kariyerini konuşmaya gerek yok. Maçtan sonra görüşmek güzel bir anı oldu. İyi bir insan. Kendisini yenebildiğim için de çok mutluyum."

"ORKUN'U NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİZİ KENDİSİ DE BİLİYOR"

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü ilk 11'de tercih etmemesiyle ilgili bir soruyu cevaplaya Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisinin formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail Yüksek gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

