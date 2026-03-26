2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'da oyuncular Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

"BU POZİSYONU SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"

Ferdi Kadıoğlu ile soyunma odasında golün provasını yaptıklarını kaydeden Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi Ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz Dünya Kupası. Bir maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"HAYDİ TÜRKİYE, HEP BERABER!"

Galibiyet golünü atan Ferdi Kadıoğlu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!" diye konuştu.

"SLOVAKYA, KOSOVA FARK ETMEZ"

Kenan Yıldız ise "İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum. "Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım. Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok." diye konuştu.

