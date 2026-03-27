Tümer Metin, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Eski milli futbolcu, tek maç eleme sistemi hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 53'üncü dakikasında sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Play-off finaline yükselen ay-yıldızlılar, 31 Mart Salı akşamı Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. Milli Takım, bu maçı kazanması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası biletini alacak.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golü, Arda Güler'in asistinde Ferdi Kadıoğlu attı.

"2 BARAJ MAÇI KAYBETTİM"

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Romanya karşılaşmasını değerlendiren Tümer Metin, tek maç eleme sistemine dair canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

Tümer Metin

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Tek maç acayip mide bulandırıcı bir şey, çok sinir bozucu bir şey. Mesela benim içim çok rahat değildi. Yoksa kalite olarak teraziye koy 2 takımı, fersah fersah ağır basarız. 2 tane baraj maçı kaybettim ben, o konuda travmatik bir adamım. 2004 Avrupa Şampiyonası'na gitme ve 2006 Dünya Kupası için İsviçre baraj maçı. Kaybettiğim 2 tane barajım var. Bir de maç yine İnönü'de, 2-0 da öne geçmişiz. 2-0'dan sonra 2 gol yedik, tam travmatikti. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Oyunun anları vardı, biz doğru oynadık bu akşam onları" şeklinde konuştu.

