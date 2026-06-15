2026 üniversite sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. YKS'ye sayılı günler kala adaylar ve veliler TYT, AYT ve YDT oturum saatlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri ve sınav saatleri netlik kazandı.

YKS 2026 maratonu için geri sayım sürerken milyonlarca üniversite adayı sınav takvimine odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınav öncesinde adaylar, oturumların hangi gün yapılacağını, sınavların kaçta başlayacağını ve sınav sürelerini araştırıyor.

ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, iki gün sürecek sınav maratonunda TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılarak tercih dönemine hazırlanacak.

ÖSYM takvimine göre ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İkinci ve üçüncü oturumlar ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Böylece adaylar, puan türlerine göre ilgili oturumlarda ter dökecek.

Sınav öncesinde adayların sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri ve sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta? YKS (TYT, AYT ve YDT) oturum saatleri

TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve sınav için 165 dakika süre verilecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. AYT'de adaylar, tercih etmek istedikleri bölümlere göre alan sorularını cevaplayacak. Bu oturumun süresi 180 dakika olarak belirlendi.

Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine 21 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Dil puanıyla tercih yapmak isteyen adayların katılacağı sınavda toplam süre 120 dakika olacak. Böylece YKS maratonu pazar günü gerçekleştirilecek son oturumla tamamlanacak.

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